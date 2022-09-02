ALES 3 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?? 2022 ALES/3 sınavı başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ilk iki oturumu gerçekleşti. Sınava girecek olan adaylar yılın üçüncü oturumu olan ALES/3 için gün sayıyorlar. ALES/3 sınavına katılmak isteyen adaylar ALES/3 sınavının ne zaman yapılacağını internet üzerinden araştırıyor. ALES/3 sınavlarının ne zaman yapılacağı, ÖSYM'nin 2022 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte tarihi…

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

