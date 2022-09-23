ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? 2022 ALES 3 sınavı başvuru tarihi ve ücreti!

ALES 2 sınavının sonrasında gözler ALES 3 sınavına çevrildi. Sınava yeniden girmek isteyen adaylar ALES 3 sınav tarihini ve sınav ücretini merak ediyor. Peki ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN 2022?

ALES 3 sınav başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında tamamlanmış olacak. İlgiyle takip edilen ve ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre ALES 3, 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olacak. Sınav sonuçları ise 9 Aralık tarihinde ilan edilecek.

ALES 3 SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücreti henüz belli değil ancak ücret başvuru kılavuzu yayımlanmasının ardından kılavuzda yer alacak. ALES/1 ve ALES/2 sınavında ücret bir oturum için 185 TL miktarında belirlenmişti.

ALES/3 SINAV TAKVİMİ NASIL OLACAK?

ALES/3 Sınav tarihi : 20 Kasım 2022

ALES/3 Başvuru tarihleri: 30 Eylül – 10 Ekim 2022 (Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022 günü olacak)

Sınav saati ve süresi : Saat 10:15, 150 dakika sürecek.

Sınav ücreti: 185,00 TL (ALES/1 ve ALES/2 sınavlarında istenen ücret)

