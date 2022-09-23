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ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? 2022 ALES 3 sınavı başvuru tarihi ve ücreti!

23.09.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES/3 sınavı için geri sayım sürüyor. ALES sınavı senede 3 defa gerçekleşiyor ve sonuncusu ne zaman yapılacağı araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın başvuru ücreti de merak konusu oldu. Peki ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 ALES 3 sınavı başvuru tarihi ve ücreti!

ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? 2022 ALES 3 sınavı başvuru tarihi ve ücreti!

ALES 2 sınavının sonrasında gözler ALES 3 sınavına çevrildi. Sınava yeniden girmek isteyen adaylar ALES 3 sınav tarihini ve sınav ücretini merak ediyor. Peki ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN 2022?

ALES 3 sınav başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında tamamlanmış olacak. İlgiyle takip edilen ve ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre ALES 3, 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olacak. Sınav sonuçları ise 9 Aralık tarihinde ilan edilecek.

ALES 3 SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücreti henüz belli değil ancak ücret başvuru kılavuzu yayımlanmasının ardından kılavuzda yer alacak. ALES/1 ve ALES/2 sınavında ücret bir oturum için 185 TL miktarında belirlenmişti.

ALES/3 SINAV TAKVİMİ NASIL OLACAK?

ALES/3 Sınav tarihi : 20 Kasım 2022

ALES/3 Başvuru tarihleri: 30 Eylül – 10 Ekim 2022 (Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022 günü olacak)

Sınav saati ve süresi : Saat 10:15, 150 dakika sürecek.

Sınav ücreti: 185,00 TL (ALES/1 ve ALES/2 sınavlarında istenen ücret)

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Anahtar Kelimeler:
ALES ales 3
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