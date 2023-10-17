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  4. ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI AİS.OSYM.GOV.TR: ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? ÖSYM açıkladı

ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI AİS.OSYM.GOV.TR: ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? ÖSYM açıkladı

17.10.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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ALES geç başvuru ücreti ve ÖSYM AİS ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tezli yüksek lisans yapmak isteyen ya da akademik personel kadrolarında bulunmayı hedefleyen kişilerin girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geç başvurular başladı. Peki, ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? İşte, ais.osym.gov.tr Ales geç başvuru ekranı...

ALES geç başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre geç başvurular bugün (17 Eylül 2023 Salı) alınıyor. ALES/3 geç başvuru ücreti arama motorlarında sorgulanıyor. Ais.osym.gov.tr ALES geç başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES geç başvuru ücreti 390 TL'dir.

ALS/3 geç başvurru ücret ödemeleri ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES/3 geç başvuru işlemleri bugün ( 17 Ekim 2023 Salı) saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/3, 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM ales geç başvuru

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