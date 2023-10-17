ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI AİS.OSYM.GOV.TR: ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? ÖSYM açıkladı

ALES geç başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre geç başvurular bugün (17 Eylül 2023 Salı) alınıyor. ALES/3 geç başvuru ücreti arama motorlarında sorgulanıyor. Ais.osym.gov.tr ALES geç başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES geç başvuru ücreti 390 TL'dir.

ALS/3 geç başvurru ücret ödemeleri ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES/3 geç başvuru işlemleri bugün ( 17 Ekim 2023 Salı) saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/3, 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.