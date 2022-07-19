EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM'den flaş açıklama!

ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM'den flaş açıklama!

19.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES geç başvuru tarihi ve ücreti günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için kurumun internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yapılmıştı. Peki ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama...

ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM'den flaş açıklama!

ALES geç başvuru tarihi ve sınav ücreti, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen kişilerin ALES başvuruları 4 Temmuz'da sona ermişti. Başvuru tarihini kaçıran kişiler geç başvuru tarihine ilişkin araştırma yapıyor. ALES yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav ile gerçekleşecek. Peki ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 20222?

ALES/2 geç başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı. ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 Salı günü olarak duyuruldu.

Başvuru ekranı için tıklayınız; https://ais.osym.gov.tr/

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES geç başvuru ücreti sınav ücretinden yüzde 50 fazla olarak ödenmektedir.
ALES sınav ücreti 185 lira olarak açıklanmıştı. Buna göre geç başvuru ücreti 277,5 olarak ödenecek.
Geç başvuru ücreti açıklanan gün içerisinde ödenmeli. Ödemeler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

ALES NE ZAMAN?

ALES 21 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/2 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak.
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından
yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş hekimliği taban puanları 2022Diş hekimliği taban puanları 2022
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022
Milyonların gözü orada! O bölümler...Milyonların gözü orada! O bölümler...
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav ALES
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu 2022

YKS tercih kılavuzu 2022

Milyonların gözü orada! O bölümler...

Milyonların gözü orada! O bölümler...

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022!

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.