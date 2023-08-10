EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ais.osym.gov.tr 2023 ALES 2 sınav giriş yerleri ekranı

ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ais.osym.gov.tr 2023 ALES 2 sınav giriş yerleri ekranı

10.08.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınavının ne zaman yapılacağı ÖSYM'den sınav yerleri ile ilgili yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Yayımlanan duyuruya göre 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Ais.osym.gov.tr 2023 ALES 2 sınav giriş yerleri ekranı...

ALES sınav tarihi, giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından merak konusu oldu. Yüksek lisans yapmak için 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecekler. ALES sınav tarihi internette araştırılıyor. İşte 2023 Ais.osym.gov.tr ALES 2 sınav giriş belgesi ekranı...

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı.

ÖSYM'den ALES 2 sınav giriş belgeleri ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES sınav giriş belgeleri yayımlandıALES sınav giriş belgeleri yayımlandı
Merakla beklenen sonuçları MEB açıkladı!Merakla beklenen sonuçları MEB açıkladı!
Yüz binlerce öğretmen adayı için büyük gün! Yüz binlerce öğretmen adayı için büyük gün!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ales 2 ales 2 ne zaman ales ne zaman ales sınav giriş belgesi

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.