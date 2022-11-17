ALES ne zaman yapılacak, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 ALES/3 sınav giriş yerleri

ALES sınav yerleri 2022'nin üçüncü ALES sınavı için tarih araştırmalarına hız verildi. Yüksek lisans yapmayı düşünen kişilerin başvuruda bulunduğu sınava dair bir süre önce ÖSYM'den yazılı açıklama yapılmıştı. Öte yandan sınav yerlerini öğrenmek isteyenler ALES/3 sınav giriş belgesi ile ilgili arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte ALES 3 için merak edilenler...

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 takviminde ALES/3 ile ilgili merak edilen detaylar yer aldı. ALES/3 20 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 9 Aralık 2022'de belli olacak.

ALES SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ALES SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES'TE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ALES'te diğer merkezi sistemli sınavlarda olduğu gibi 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

2022 ALES / 3 SINAVI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

20 KASIM PAZAR GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



