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ALES ne zaman yapılacak? ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? Adaylar dikkat: Yarın son gün!

17.10.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın son ALES sınavının ne zaman yapılacağı ve "ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geç başvuru tarihi ile ilgili yazılı açıklamada bulunuldu. Peki, ALES ne zaman yapılacak? ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geç başvuru tarihi ve merak edilen soruların yanıtı....

ALES ne zaman yapılacak? ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? Adaylar dikkat: Yarın son gün!

ALES sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı, geç başvurular için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Başvuru süreci, 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecini kaçıran kişiler geç başvuruların başlamasını bekliyor. Peki, ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman? ALES 3 ne zaman yapılacak?

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı için başvuru süreci 30 Eylül'de başlayıp 10 Ekim'de sona erdi.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022'de yapılacak.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

Sınav sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı geç başvuruları 18 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES 3 sınav ücreti 185,00 TL olarak belirlenmiştir. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES 3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES 3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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