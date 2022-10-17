ALES ne zaman yapılacak? ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? Adaylar dikkat: Yarın son gün!

ALES sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı, geç başvurular için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Başvuru süreci, 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecini kaçıran kişiler geç başvuruların başlamasını bekliyor. Peki, ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman? ALES 3 ne zaman yapılacak?

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı için başvuru süreci 30 Eylül'de başlayıp 10 Ekim'de sona erdi.

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022'de yapılacak.

Sınav sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı geç başvuruları 18 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES 3 sınav ücreti 185,00 TL olarak belirlenmiştir. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES 3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES 3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

