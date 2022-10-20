ALES ne zaman yapılacak, saat kaçta? ALES 3 için geri sayım sürüyor!

ALES 3 sınav tarihi ile ilgili ÖSYM'den (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yazılı açıklama yapıldı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvuruların ardından birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte ALES 3 tarihi...

ALES/3 sınavı için başvuru süreci 30 Eylül'de başlayıp 10 Ekim'de sona erdi.

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022'de yapılacak.

Sınav sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES 3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES 3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

