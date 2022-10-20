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ALES ne zaman yapılacak, saat kaçta? ALES 3 için geri sayım sürüyor!

20.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES 3 için geri sayım sürerken, 30 Eylül'de başlayıp 10 Ekim'de sona eren başvuru sürecinin ardından geç başvuru sürecinin de 18 Ekim'de tamamlanmasıyla birçok kişi arama motorlarında "ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. ÖSYM'den (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki, ALES ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili merak edilenler...

ALES ne zaman yapılacak, saat kaçta? ALES 3 için geri sayım sürüyor!

ALES 3 sınav tarihi ile ilgili ÖSYM'den (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yazılı açıklama yapıldı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvuruların ardından birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte ALES 3 tarihi...

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı için başvuru süreci 30 Eylül'de başlayıp 10 Ekim'de sona erdi.

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022'de yapılacak.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

Sınav sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES 3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES 3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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