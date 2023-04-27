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ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

27.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde yapıldı. ÖSYM'den daha birkaç gün önce konuya ilişkin yayımlanan açıklamada sınavın sonuçları tarihine yer verildi. Peki, ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sonuc.osym.gov.tr ile ALES sınav sonuçları ekranı...

ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

ALES sınav sonuçları sonuçlarını adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecekler. ALES sınav sonuçları tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte, ALES sınav sonuçları tarihi...

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları adaylar tarafından ÖSYM'nin web sitesi ya da mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve şifre girerek öğrenilebilecek.

ALES SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 1

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır.

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