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ALES SONUÇ TARİHİ 2023: ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr ile ALES/1 sonucu sorgulama

09.05.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınav sonrası gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuc.osym.gov.tr ile ALES sınav sonuçları ekranı...

ALES SONUÇ TARİHİ 2023: ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr ile ALES/1 sonucu sorgulama

ALES sonuçları, T.C. Kimlik/Y.U. numarası ve şifre ile ÖSYM'nin internet adresinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecek. ALES sınav sonuçları tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. İşte, ALES/1 sınav sonucu sorgulama ekranı...

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ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları adaylar tarafından ÖSYM'nin web sitesi ya da mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve şifre girerek öğrenilebilecek.

ALES SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır.

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