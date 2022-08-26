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ALES SONUÇLARI 2022! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sınav sonucu sorgulama ekranı

26.08.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ikinci oturumu olan ALES/2 21 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 21 Ağustos Pazar günü yapılan sınavın ardından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuçların açıklanacağı tarihe internet sitesinde yer verdi. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI 2022! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sınav sonucu sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 sonrası birçok kişi arama motorlarında ALES sonuçları ile ilgili sorgulama yapmaya devam ediyor. Sınavda çıkan sorular ile yanıtların yayımlanmasının ardından şimdi gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2022 ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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ALES SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ALES sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/

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