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ALES SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Gözler ÖSYM'de

05.12.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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ALES sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor. 19 Kasım 2023 Pazar günü yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan alınan sonuç 5 yıl boyunca geçerli olacak. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte sonuc.osym.gov.tr ALES sonuçları ekranı...

ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirildi. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. ALES sınav sonuçları ekranında puan bilgisi, doğru ve yanlış sayıları da yer alacak. İşte, sonuc.osym.gov.tr ALES sonuç sorgulama ekranı...

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınavının sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.

Bilindiği üzere ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilmişti.

Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürmüştü ve adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenmişti.

19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçlarının bugün saat kaçta adayların erişimine açılacağı ise henüz bilinmiyor.

ALES/3 sınavının sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/3 sonuçları ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecek.

ALES/3 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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