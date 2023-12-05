ALES SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Gözler ÖSYM'de

ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirildi. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. ALES sınav sonuçları ekranında puan bilgisi, doğru ve yanlış sayıları da yer alacak. İşte, sonuc.osym.gov.tr ALES sonuç sorgulama ekranı...
ALES/3 sınavının sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.
Bilindiği üzere ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilmişti.
Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürmüştü ve adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenmişti.
19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçlarının bugün saat kaçta adayların erişimine açılacağı ise henüz bilinmiyor.
ALES/3 sınavının sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
ALES/3 sonuçları ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecek.
ALES/3 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ