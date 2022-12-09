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  4. ALES sonuçları açıklandı! ALES 3 sınav sonuçları sorgulama

ALES sonuçları açıklandı! ALES 3 sınav sonuçları sorgulama

09.12.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. ALES konusunda yapılan açıklamada 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandığı belirtildi. İşte ALES 3 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ALES sonuçları açıklandı! ALES 3 sınav sonuçları sorgulama

ALES sonuçları konusunda beklenen son dakika açıklaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. ALES sınav sonuçları 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan sınavın ardından erişime açıldı. İşte ALES 3 sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

ALES SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ALES sonuçları ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yazılı açıklama yapıldı.

Kurumun sosyal medya hesapları ile internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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