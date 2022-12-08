EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ALES SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES 3 SONUÇ tarihini duyurdu!

ALES SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES 3 SONUÇ tarihini duyurdu!

08.12.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES'in sınav sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Sınava katılım gösteren tüm adaylar sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, ALES SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES 3 SONUÇ tarihini duyurdu! İşte tüm merak edilenler...

ALES SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES 3 SONUÇ tarihini duyurdu!

ALES SONUÇLARI için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) 20 Kasım'da yapıldı. Bu tarihten itibaren adayları sonuç heyecanı sardı. ÖSYM ALES 3 SONUÇ tarihini duyurdu.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES/3 sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı!e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı!
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
Sulh eş anlamlısı nedir?Sulh eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
ALES ales sonuç ne zaman açıklanır ales sonuçları ösym ales sonuç

En Çok Okunan Eğitim Haberler

BİLSEM sınav yayımlandı

BİLSEM sınav yayımlandı

KPSS-2022/12 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2022/12 tercih kılavuzu yayımlandı

YKS, ALES, YDS ve KPSS ne zaman yapılacak?

YKS, ALES, YDS ve KPSS ne zaman yapılacak?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.