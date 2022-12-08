ALES SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES 3 SONUÇ tarihini duyurdu!

ALES SONUÇLARI için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) 20 Kasım'da yapıldı. Bu tarihten itibaren adayları sonuç heyecanı sardı. ÖSYM ALES 3 SONUÇ tarihini duyurdu.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES/3 sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.



