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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı! 2022 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

21.11.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, geçtiğimiz gün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Adaylara 150 dakika süre zarfında toplamda 100 soru soruldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2022 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı...

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı! 2022 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. ALES/3 oturumunun tamamlanmasının ardından adayların gözleri sınav sonuç tarihine çevrildi. ALES/3 sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklamada bulunuldu. İşte 2022 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuç tarihi belli mi? İşte soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranı!

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES / 3 sonuçları 9 Aralık'ta sınava giren adayların erişimine açılacak.

ALES sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacak. AİS ÖSYM adresine adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapabilir.

ALES/3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı erişime açıldı. ALES/3 soru ve cevaplarına ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24101/2022-ales3-sinavi-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-20112022.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

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