ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı! 2022 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. ALES/3 oturumunun tamamlanmasının ardından adayların gözleri sınav sonuç tarihine çevrildi. ALES/3 sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklamada bulunuldu. İşte 2022 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES / 3 sonuçları 9 Aralık'ta sınava giren adayların erişimine açılacak.

ALES sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacak. AİS ÖSYM adresine adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapabilir.

ALES/3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı erişime açıldı. ALES/3 soru ve cevaplarına ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24101/2022-ales3-sinavi-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-20112022.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

