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ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı

09.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Adaylar 19 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

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