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Alessandra Ambrosio plaja atla geldi! At üstünde keyif

08.08.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir hem iş için hem de tatil yapmak için memleketi Brezilya'da bulunan model Alessandra Ambrosio, önceki gün Trancoso'daki plajda görüntülendi. Ambrosio, yeni sevgilisi Richard Lee ile birlikte at üstünde kumsalda gezintiye çıktı.

Alessandra Ambrosio plaja atla geldi! At üstünde keyif

Plaj giyimi markası kuran ve kendi koleksiyonunu tasarlayan model Ambrosio, katalog çekimleri için de ülkesi Brezilya'yı tercih ediyor.

Kendisine ün kazandarın Victoria's Secret'tan emekli olduktan sonra tasarımcı ve model olarak yoluna devam eden Ambrosio, bir süredir yeni sezon katalog çekimleri için memleketinde bulunuyor.

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Burada hem işlerini halleden hem de tatil yapan 40 yaşındaki model, önceki gün Trancoso'daki plajda objektiflere yansıdı.

AŞIKLAR AT ÜSTÜNDE

Nicolo Oddi'den ayrıldıktan sonra iş insanı Richard Lee ile yeni bir ilişkiye başlayan Alessandra Ambrosio, sevgilisiyle birlikte at üstünde kumsalda gezintiye çıktı.

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Kırmızı bir bikini giyen Ambrosio, üzerine de aynı renkte bir tunik giydiği görüldü.

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Brezilyalı model, bir ara görüntülendiğini fark edince objektiflere gülümseyerek poz verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Alessandra Ambrosio
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