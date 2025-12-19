Fatih Ürek bitkisel hayata mı girdi? Canlı yayında üzen haberi alınca yıkıldılar

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek 15 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ürek, o günden beri yoğun bakımda tedavi görüyor. Kalbinin yaklaşık 20 dakika durduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü belirtilen sanatçının sağlık durumu hakkında üzen haber geldi.

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek2in, bitkisel hayata girdiği iddia edildi.

Gel Konuşalım programında Ece Erken üzen haberi alınca yıkıldı ve şok yaşadı. Nur Tuğba Namlı Erken'in tavrı sırasında Fatih Ürek'in hayatını kaybettiğini sandı. Erken ise hemen konuşarak "Son dakika gelen haberi paylaşıyorum; bitkisel hayata geçmiş" dedi.

Nur Tuğba Namlı konuşmakta zorlanırken "Ne söylesek boş" dedi.

FATİH ÜREK SON DURUMU

Özlem Gürses Fatih Ürek hakkında son olarak; yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek’in kısa süreli gözünü açıp kapattığı ancak uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğunu söylemişti.

Ancak oyuncunun menajeri Mert Siliv hemen açıklama yaparak durumu yalanladı ve "Fatih bitkisel hayata girmedi durumu stabil. İnşallah uyanmasını bekliyoruz" dedi.