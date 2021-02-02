Alev Alev 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şimal ve Çiçek sırrı ortaya mı çıkıyor? Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 13. yeni bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek. Alev Alev'in yeni bölüm fragmanında Çelebi'nin, "Kenan'ın canı senin özgürlüğünden daha mı kıymetli?" sözleri yapacağı hamle konusunda merak uyandırırken, İskender'in korkuyla bağırdığı anlar dikkat çekiyor.

ALEV ALEV'İN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır. Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar.



Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris, Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.