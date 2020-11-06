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Alev Alev 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Tomris'in Çiçek'e şok teklif: Kızımın yerine geç. Şimal ol

06.11.2020 01:42 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin iddialı dizisi Alev Alev 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev'in 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Rüya, Çiçek'in ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü İskender'e hesap sorarken, Tomris'in Çiçek'e "Kızımın yerine geç. Şimal ol" demesi izleyenleri şoke ediyor. İşte Alev Alev 2. bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Alev Alev'in 12 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 2. bölümünden ilk fragmanında, Rüya yangın sonrası büyük üzüntü yaşarken, Çelebi'nin ise Cemre'nin yaşadığını ve ona yardım eden birinin olduğunu söylemesi gerilimi arttırıyor. Çiçek'i gören Ali'nin vereceği tepki ise büyük merak konusu oluyor.

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ALEV ALEV 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Alev Alev dizisi 1. bölüme yangın sahnesi damga vurdu! Alev Alev sosyal medyada gündem olduAlev Alev dizisi 1. bölüme yangın sahnesi damga vurdu! Alev Alev sosyal medyada gündem oldu

Kocası Çelebi'nin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kalan ve küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışan Cemre'nin kurtulmak için tek şansı sarnıçta düzenlenen yardım gecesinden çıkıp kızı Güneş'i de alarak kaçmaktı. Ancak sarnıçta çıkan yangın sadece Cemre'yi değil, hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamış olan Rüya ve tek arzusu aşık olduğu adamla evlenmek olan Çiçek'in de hayatını tepetaklak etti. Rüya'nın organize ettiği ihtişamlı yardım gecesinde çıkan bu yangın, büyük bir kaos yarattı. Erkekler kendini kurtarırken, pek çok kadın hayatını kaybetti. B

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u sırada Rüya'nın nişanlısı İskender'in, Rüya'yı alevlerin ardında bırakarak ölüme terk etmesi ekran başındakileri şoke ederken, Çiçek'in bu duruma müdahale etmesiyle İskender'in onu da alevlerin içine iterek kaçması bölüme damga vuran anlardan bir diğeri oldu. Davette garson olarak görevli olan Ömer, Rüya'yı kurtardı ancak alevlerin içinde kalan Çiçek ağır yaralandı.

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Cemre ise yangın öncesinde sarnıçtan çıkarak kurtulurken, herkese kendini ölmüş gibi göstererek Çelebi'den kaçmak istedi.

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Cemre'yi evinde saklayarak yardım eden ve ölmüş gibi görünmesini sağlayan ise gazeteci Ozan oldu.

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Çelebi, Ozan'ın morga koyduğu mücevherleri görünce büyük bir yıkım yaşarken, Cemre'nin sandığı ceset için hemen DNA testi yapılmasını istedi. Yangından sonra haber alınamayan Çiçek ise ağır yaralı halde hastaneye getirildi. Rüya ve Ali, Çiçek'i ararken, Tomris kendi ölen kızı Şimal yerine Çiçek'in eşyalarını koyarak şoke eden bir hamle yaptı.

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Ölü sanılan Cemre ise finalde Güneş'le birlikte yaptıkları resmi tamamlayarak kızına yaşadığına dair bir mesaj verdi. Cemre, Çiçek ve Rüya... Yangın sonrası tüm hayatı değişen bu üç kadının girdiği zorlu mücadelede neler olacak?

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

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Alev Alev'in yeni bölümü 12 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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