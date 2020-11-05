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  4. Alev Alev dizisi 1. bölüme yangın sahnesi damga vurdu! Alev Alev sosyal medyada gündem oldu

Alev Alev dizisi 1. bölüme yangın sahnesi damga vurdu! Alev Alev sosyal medyada gündem oldu

05.11.2020 21:32 | Son Güncelleme:
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Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı iddialı dizi Alev Alev 1. bölümüyle ekrana geldi. Alev Alev'in ilk bölümündeki yangın sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizi için bir fabrika sarnıca dönüştürüldü ve uzmanlar eşliğinde gerçekten yakıldı. Ardında görkemli bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi, hikayenin de kilit anı olacak. Peki Alev Alev dizisi konusu nedir? İşte Alev Alev hakkında bilgiler.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de izleyiciyle buluşmaya gün sayan ‘Alev Alev’in ilk bölümündeki yangın sahnesi, dizi tarihinin unutulmaz anlarına adını yazdıracak.

Cemre (Demet Evgar), Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya (Dilan Çiçek Deniz) başta olmak üzere herkesin yaşamlarını sıfır noktasına çekecek ve kaderini değiştirecek yangının perde arkasında görkemli bir prodüksiyon yer alıyor.

Alev Alev (10)

Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi.

Perde gibi en ince detayların bile sanat ekibinin hummalı çalışmasıyla özel olarak hazırlandığı sahne için kostüm ekibi kullanılan her kostümün pek çok yedeğini yaptı.

Alev Alev (9)

Bazı günler kamera arkası ekiple birlikte toplam 400 kişinin çalıştığı sahne için yangın uzmanı, itfaiye ve de bir hastanenin yanık ünitesinde görev alan doktorlardan derinlemesine bilgi alındı.

Alev Alev (1)

Dünyadaki örneklerini aratmayacak ve üzerinden zaman geçse de konuşulacak bu sahnenin çekimleri sırasında oyuncular da izleyicilere yansıyacak o büyük heyecanı yaşadı.

ALEV ALEV NEREDE ÇEKİLİYOR?

Alev Alev dizisinin tanıtım çekimleri İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ı buluşturan ‘Alev Alev’in etkileyici senaryosu Burcu Görgün’ün imzasını taşıyor. “Kadın olma” kavramını aşk, adalet, şiddet, eşitsizlik ve pek çok farklı tema üzerinden özgün yorumla ele alacak dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

‘Alev Alev’, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında…

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