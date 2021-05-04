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  4. Alev Alev 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çelebi Ozan'ı vuracak mı?

Alev Alev 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çelebi Ozan'ı vuracak mı?

04.05.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alev Alev dizisinin 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Güneş'in büyük bir korkuyla babasını gördüğünü söylediği tanıtımda Cemre, Çelebi'nin hayatta olduğuna dair gazetecilere açıklama yapıyor. Çelebi'nin gizlenmek için girdiği kılık izleyenleri şaşırtırken, Ozan ile karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor. Çelebi, Ozan'a silahını doğrulturken, duyulan patlama sesi korku dolu anlara sahne oluyor. Cemre'nin gözyaşları ise akıllara "Ozan vuruldu mu?" sorusunu getiriyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 26. yeni bölümüyle 6 Mayıs Perşembe akşamı Show TV'de ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar.

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Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır. Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür.
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Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar.

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Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
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Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Alev Alev dizisi Demet Evgar
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