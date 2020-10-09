Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev konusu nedir? Alev Alev oyuncuları kimler?

Show TV’nin ekranlara gelmeye hazırlanan iddialı yapımlarından olan Alev Alev dizisi ile ilgili yeni bir tanıtım yayınlandı. Kadrosunda birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizi ile alakalı pek çok detay da merak ediliyor. Peki, Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte heyecanla beklenen yapımla ilgili tüm merak edilenler…
Alev Alev dizisi ile ilgili ilk tanıtım ve ilk bölüm fragmanının ardından ilk bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda görkemli bir davet esnasında yaşanan yangın, izleyicilerin ilgisini oldukça çekti. Fragmanlarda verilen sinyallere göre seyircileri oldukça sürükleyici bir dünyaya çağırıyor. Ay Yapım imzalı ve Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan dizinin yayın tarihi ve günü ise henüz belli olmadı. Dizinin çok yakında ekranlara gelmesi bekleniyor.
3 kadın, 3 kader...#AlevAlev'in yeni tanıtımı yayında! @alevalevtvdizi @ayyapim pic.twitter.com/Exc6fKOsbi— Show TV (@ShowTV) October 8, 2020
Sezonun en iddialı yapımları arasında olmaya hazırlanan Alev Alev dizisinde birbirinden oldukça farklı olan üç kadının bambaşka hikayeler sayesinde kesişen hayatlarına odaklanılıyor. Dizide kendini bulma, yola devam etme, adalet arayışı ve gerçek aşk hikayesinin anlatılacağı belirtiliyor. Alev Alev dizisi konusu ile beraber Alev Alev dizisi oyuncuları da merak ediliyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı ve senaryosunun da Burcu Görgün Toptaş tarafından yazıldığı dizinin oldukça güçlü bir oyuncu kadrosu bulunuyor.
Dizinin kadrosu arasında başrolde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Bu isimlere Çukur dizisinden ayrılan oyuncu Cihangir Ceyhan, Cem Bender, Berkay Ateş ve Berker Güven gibi önemli isimlerin yanı sıra usta oyuncu Zuhal Olcay da eşlik ediyor. Sürükleyici bir hikayeye ve birbirinden önemli oyunculara sahip olan dizi, şimdiden televizyon izleyicileri arasında merak uyandırmaya başladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum