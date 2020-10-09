MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev konusu nedir? Alev Alev oyuncuları kimler?

Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev konusu nedir? Alev Alev oyuncuları kimler?

09.10.2020 19:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev konusu nedir? Alev Alev oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Alev Alev dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Seyirciler tarafından heyecanla beklenen dizi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kadrosunda birbirinden önemli isimlerin rol aldığı Alev Alev oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev konusu nedir? İşte detaylar…

Show TV’nin ekranlara gelmeye hazırlanan iddialı yapımlarından olan Alev Alev dizisi ile ilgili yeni bir tanıtım yayınlandı. Kadrosunda birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizi ile alakalı pek çok detay da merak ediliyor. Peki, Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte heyecanla beklenen yapımla ilgili tüm merak edilenler…

ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Alev Alev dizisi ile ilgili ilk tanıtım ve ilk bölüm fragmanının ardından ilk bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda görkemli bir davet esnasında yaşanan yangın, izleyicilerin ilgisini oldukça çekti. Fragmanlarda verilen sinyallere göre seyircileri oldukça sürükleyici bir dünyaya çağırıyor. Ay Yapım imzalı ve Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan dizinin yayın tarihi ve günü ise henüz belli olmadı. Dizinin çok yakında ekranlara gelmesi bekleniyor.

ALEV ALEV KONUSU

Sezonun en iddialı yapımları arasında olmaya hazırlanan Alev Alev dizisinde birbirinden oldukça farklı olan üç kadının bambaşka hikayeler sayesinde kesişen hayatlarına odaklanılıyor. Dizide kendini bulma, yola devam etme, adalet arayışı ve gerçek aşk hikayesinin anlatılacağı belirtiliyor. Alev Alev dizisi konusu ile beraber Alev Alev dizisi oyuncuları da merak ediliyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı ve senaryosunun da Burcu Görgün Toptaş tarafından yazıldığı dizinin oldukça güçlü bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Dizinin kadrosu arasında başrolde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Bu isimlere Çukur dizisinden ayrılan oyuncu Cihangir Ceyhan, Cem Bender, Berkay Ateş ve Berker Güven gibi önemli isimlerin yanı sıra usta oyuncu Zuhal Olcay da eşlik ediyor. Sürükleyici bir hikayeye ve birbirinden önemli oyunculara sahip olan dizi, şimdiden televizyon izleyicileri arasında merak uyandırmaya başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba transfer!Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba transfer!
Ölüm yıl dönümünde anıldıÖlüm yıl dönümünde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu

Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu

Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama

Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama

Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı

Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı

Kocası da onun gibi ünlü! İtirafı olay oldu

Kocası da onun gibi ünlü! İtirafı olay oldu

Kıyafeti açık saçık bulundu!

Kıyafeti açık saçık bulundu!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

Diğer Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba transfer!

Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba transfer!

Alya dizisinden ilk kare geldi! Hande Ataizi ve Edis Görgülü Alya dizisinden ilk kareyi paylaştı!

Setten Edis'li ilk kare geldi

Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı ve oyuncuları

İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!

Mucize Doktor 32. son bölümde Ali Vefa'dan sevgilisi Nazlı'ya romantik sürpriz! Mucize Doktor 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Mucize Doktor'da Ali Vefa'dan romantik sürpriz!

Çukur'dan ayrılan oyuncular yeni dizide buluştu! İşte Alev Alev dizisi 1. bölüm fragmanı

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Ramo dizisine Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz konuk! Ramo 15. yeni bölümde neler olacak?

Çok Güzel Hareketler'in oyuncusu Ramo'da

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.