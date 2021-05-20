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Alev Alev'in Çiçeği Hazar Ergüçlü'nün yeni projesindeki partneri Erkan Kolçak Köstendil oldu!

20.05.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden Alev Alev'de Çiçek karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeni projesindeki rol arkadaşı belli oldu.

Alev Alev'in Çiçeği Hazar Ergüçlü'nün yeni projesindeki partneri Erkan Kolçak Köstendil oldu!

Rol aldığı Alev Alev dizisinin final yapmasına sayılı günler kala yeni projeler ile el sıkıştığı ortaya çıkmıştı. Soner Caner'in "Gönül" filminde başrolü canlandıracak olan Ergüçlü'nün dizideki partneri ise Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil oldu.

GÖNÜL FİLMİNE ÇUKUR'DAN BOMBA TRANSFER

Son zamanlarda adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, Alev Alev devam ederken sevgilisi Onur Ünlü’nün yönettiği 'Yoktan Seçmeli' isimli dizide rol alırken, ayrıca 'Saklı' adındaki yeni bir dizi projesi için de el sıkışmıştı. Öte yandan Ergüçlü'nün bir başka projede daha yer alacağı ortaya çıktı.

Alev Alev'in Çiçeği Hazar Ergüçlü'nün yeni projesindeki partneri belli oldu!

Çekimlerine Antalya'da başlanacak olan Soner Caner’in 'Gönül' isimli sinema filminde başrol oynayacak Hazar Ergüçlü'ye, final yapması beklenen dizi Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in partner olacağı ortaya çıktı.


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Alev Alev dizisi Çukur dizisi Erkan Kolçak Köstendil
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