Alev Alev'in Çiçeği Hazar Ergüçlü'nün yeni projesindeki partneri Erkan Kolçak Köstendil oldu!

Rol aldığı Alev Alev dizisinin final yapmasına sayılı günler kala yeni projeler ile el sıkıştığı ortaya çıkmıştı. Soner Caner'in "Gönül" filminde başrolü canlandıracak olan Ergüçlü'nün dizideki partneri ise Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil oldu.

GÖNÜL FİLMİNE ÇUKUR'DAN BOMBA TRANSFER

Son zamanlarda adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, Alev Alev devam ederken sevgilisi Onur Ünlü’nün yönettiği 'Yoktan Seçmeli' isimli dizide rol alırken, ayrıca 'Saklı' adındaki yeni bir dizi projesi için de el sıkışmıştı. Öte yandan Ergüçlü'nün bir başka projede daha yer alacağı ortaya çıktı.

Çekimlerine Antalya'da başlanacak olan Soner Caner’in 'Gönül' isimli sinema filminde başrol oynayacak Hazar Ergüçlü'ye, final yapması beklenen dizi Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in partner olacağı ortaya çıktı.



