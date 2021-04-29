Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle | Ömer ile Rüya mutlu sona ulaşıyor mu?

Her Perşembe saat 20:00'da Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Alev Alev, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek oldukça riskli bir karar vermişti. Peki Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI (25. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ (24. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin 24. bölümünde işlediği bütün suçları İskender'e yüklemeye çalışan Çelebi'nin önüne beklenmeyen engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükenmektedir. Rüya, Çiçek'e küsmüş olmasına rağmen başını beladan kurtarmak amacıyla kolları sıvarken Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek oldukça riskli bir karar verir. Rüya'nın İzmir'e gitme kararının ardından, Ömer Rüya'yı kaybetme korkusunu ilk defa bu kadar derinden yaşar ve onu kaybetmemek için gözünü karartır. Umudunu yitirmiş Çelebi, Cemre ve Ozan için kötü bir son hazırlarken, artık kendisinin de son durağa geldiğini anlamıştır.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (25. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.