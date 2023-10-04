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Alevler geceyi aydınlattı, tarihi bina alev alev yandı

04.10.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde madde bağımlılarının mesken tuttuğu iki katlı tarihi bina alevlere teslim oldu.

Alevler geceyi aydınlattı, tarihi bina alev alev yandı

Cemaliye Mahallesi Eski Hükümet Caddesi üzerindeki iki katlı eski binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından söndürme ve soğutma işlemini tamamladı.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen tarihi binanın bitişiğindeki yan binanın çatısında hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, eski binadaki yangının çıkmasından ötürü binanın arka kapısından girip çıkılan madde bağımlılarından şüphe ediyor.
Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’nce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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