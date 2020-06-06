Alex de Souza'dan 2010/2011 sezonu paylaşımı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan 2010/2011 sezonu mesajı

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi ve kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza, Nihat Özdemir ve Ali Koç arasındaki tartışmayla ilgili bir paylaşım yaptı.

Ali Koç'un dün akşam FB TV'den Nihat Özdemir'e sorduğu "2010/2011 sezonunun şampiyonu kimdir?" sorusuna Alex de Souza, müzedeki kupa resmini paylaşarak cevap verdi.

O sezon Trabzonspor'la amansız bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe, sezon sonu ipi göğüslemiş, Brezilyalı yıldız da 28 golle o yılı gol kralı olarak tamamlamıştı.



