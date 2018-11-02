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Alex de Souza'dan derbi paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.11.2018 08:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından derbi paylaşımı yaptı.

Alex de Souza'dan derbi paylaşımı

Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Alex de Souza'dan paylaşım geldi. Alex de Souza paylaşımında "Başarılar Fenerbahçem" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray alex de souza Spor Toto Süper Lig

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