Alex de Souza'dan derbi paylaşımı

Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Alex de Souza'dan paylaşım geldi. Alex de Souza paylaşımında "Başarılar Fenerbahçem" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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