SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Alex de Souza'dan Galatasaray derbisi açıklaması

Alex de Souza'dan Galatasaray derbisi açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.03.2020 16:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Zico’nun YouTube kanalına konuk oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin inanılmaz olduğunu vurgulayan Alex de Souza, ''Galatasaray'a karşı oynadığımızda, bize atılan en ufak şey koltuklardı. Açık çakı bile atılmıştı. Takımları sahasında 10 maç seyircisiz oynayacak olsa bile umurlarında değildi." dedi.

Alex de Souza'dan Galatasaray derbisi açıklaması

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmuyor. Brezilyalı efsane Zico da, 'Canal Zico 10' adlı YouTube kanalında oldukça aktif. Birçok futbolcuyu, teknik direktörü ve spor insanını kanalında ağırlayan Zico'nun son konuğu Türkiye'nin yakından tanıdığı ve Fenerbahçe formasıyla taraftarın gönlünde taht kuran Alex de Souza oldu.

5e8095c1ae298b474188dc76

ZİCO KOLTUĞA GEÇTİ

Zico, Alex'e kısa sorular sorarken, çarpıcı yanıtlar aldı. 'Hangi stat daha iyi? Estadio Couto Pereira mı, Palestra Italia mı, Mineirao mu?' sorusuna Alex: "Hiçbiri. Şükrü Saracoğlu.'' yanıtını verdi. "Bana göre dünyanın en büyük çekişmesi Fenerbahçe- Galatasaray ." diyen Zico'ya Alex'in cevabı ise şu şekilde oldu: Bilmeyene Fenerbahçe-Galatasaray'ı anlatabilmek çok zor. Gördüklerim arasında tartışmasız 1 numara. Fenerbahçe-Galatasaray gerçekten inanılmaz. Ben bir maçın 15 gün boyunca oynandığını ilk defa gördüm. O maçtan 1 hafta önce iki takım da başka takımlarla oynuyor ama kimse o maçları konuşmuyor, düşünmüyor. Ve Zico, oyuncularına bu maçtan önce başka bir maç olduğunu anlatmak zorunda.

"ÇAKI BİLE ATTILAR"

Palmeiras-Corinthians derbisi dahil çok büyük maçlar oynadım. Hiçbir Corinthians taraftarı bana bir şey atmadı. Galatasaray'a karşı oynadığımızda, bize atılan en ufak şey koltuklardı. Açık çakı bile atılmıştı. Takımları sahasında 10 maç seyircisiz oynayacak olsa bile umurlarında değildi.

Zico'nun kanalına daha önce Jorge Jesus, Michael Oliveira, Filipe Luis, Gabigol, Claudio Taffarel gibi isimler konuk olmuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılarİstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar
Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar!Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe alex de souza zico koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

James Dolan, koronavirüse yakalandı

James Dolan, koronavirüse yakalandı

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu iyileştiğini açıkladı

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu iyileştiğini açıkladı

Ronaldo annesinin sağlık durumunu açıkladı

Ronaldo annesinin sağlık durumunu açıkladı

Balotelli için Galatasaray iddiası

Balotelli için Galatasaray iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

F.bahçe hoca kararını verdi!

F.bahçe hoca kararını verdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alex de Souza'dan Galatasaray derbisi açıklaması

Alex'ten flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Erol Bulut sesleri yükseliyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü netleşiyor

Vedat Muriqi'den Kosovalı hemşehrilerine 'Evde kal' çağrısı

Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar!

Fenerbahçe'den Emre Kılınç ve Mert Hakan'a kanca

F.bahçe'den, G.Saray'a dev transfer çalımı!

Alman devi Altay Bayındır'ın peşinde!

Alman devi Altay Bayındır'ın peşinde!

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse karantinadan paylaşım yaptı

Yıldız isim karantinadan paylaşım yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.