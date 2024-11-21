Alex De Souza'dan Jose Mourinho'nun sözlerine cevap! ''Kendisi son yılların...''

Futbolculuk döneminin ardından Türkiye'ye teknik direktör olarak geri dönerek Antalyaspor'un başına geçen Alex De Souza, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisi ile ilgili kullandığı sözlere cevap verdi.

JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7.haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Jose Mourinho,"Alex umarım bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olur" şeklinde konuşmuştu.

ALEX DE SOUZA'DAN YANIT

Fenerbahçe'de iz bırakan efsane ismi Alex De Souza, verdiği röportajda Portekizli çalıştırıcının söz konusu sözlerinin sorulması üzerine "Teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunarım sadece. Kendisi son yılların farklı ülkelerde şampiyon olmuş büyük bir ismi ve şu anda da Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Düşünceleri güzel, teşekkür ediyorum kendisine" yanıtını verdi.