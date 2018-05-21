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Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 21.05.2018 07:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Avrupa ikinciliğinin ardından paylaşım yapan Alex Obradovic'e,"Bu takım için yaptıkları inanılmaz. Yaptığı tüm işlere saygılarımı sunuyor, hayranlık duyuyorum" dedi.

Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı

İşte Alex'in paylaşımı:

Alex de Souza: "Bu beyefendi ile bir gün oturma şerefini yakalayıp birkaç dakika bile olsa onu dinlemek isterdim. Bu takım için yaptıkları inanılmaz. Yaptığı tüm işlere saygılarımı sunuyor, hayranlık duyuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
alex de souza obradovic Fenerbahçe

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