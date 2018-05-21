Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı

İşte Alex'in paylaşımı:

Alex de Souza: "Bu beyefendi ile bir gün oturma şerefini yakalayıp birkaç dakika bile olsa onu dinlemek isterdim. Bu takım için yaptıkları inanılmaz. Yaptığı tüm işlere saygılarımı sunuyor, hayranlık duyuyorum."





