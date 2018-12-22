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Alex de Souza ve Volkan Demirel'den Lefter paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.12.2018 12:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ve eski futbolcusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından Lefter fotoğrafı paylaşarak açıklamada bulundu.

Alex de Souza ve Volkan Demirel'den Lefter paylaşımı

Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, sosyal medya hesabı üzerinden Lefter Küçükandonyadis ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Yıldız oyuncu, fotoğrafla birlikte Lefter'in, "Ben, Fenerbahçe formasını sırtımda değil, başımda taşıdım" sözünü alıntılayarak, "Sevgi, Saygı ve Özlemle... #Lefter93yaşında" açıklamasında bulundu.

ALEX DE PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza da Lefter'le olan fotoğrafını paylaştı. Efsane futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EFSANE 22/12/25 #lefterdedesenicokseviyorum" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
alex volkan demirel Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
VOLKAN;LEFTER ADAM GİBİ ADAMDI.BÖYLE PAYLAŞIMLAR YAPARAK SENİ KAPININ ÖNÜNE KOYAN CAMİAYA YARANMAYA ÇALIŞMA. LEFTER SENİN BU PİSLİKLERİNİ GÖRSE FENERİ BIRAKIRDI.
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