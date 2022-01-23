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Alex de Souza'ya hayatının şoku! Taraftar bıçakla sahaya daldı

23.01.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Alex de Souza'nın çalıştırdığı Sao Paulo U20 takımının Palmeiras ile yaptığı maçta sahaya bıçaklı bir taraftar girdi. Sahaya giren kişi, Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ı bıçaklamak istedi. Oyuncuların ve güvenlik güçlerinin zorla araya girdiği taraftar saha dışına alındı. Alex de Souza'nın yedek kulübesindeki korku dolu anları kameralara yansıdı.

Alex de Souza'ya hayatının şoku! Taraftar bıçakla sahaya daldı

Son dakika: Teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza hayatının şokunu yaşadı. Karşılaştıkları Palmeiras ile maçta sahaya elinde bıçakla bir taraftar girdi. Futbolcuların da ne olduğunu anlamadığı olayda skandalın eşiğinden dönüldü.

HEMEN ARAYA GİRDİLER

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Elindeki bıçakla sahaya giren taraftar, Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ın üzerine doğru koştu. Freitas'a bıçak darbeleri sallayan gözü dönmüş taraftara futbolcular ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Zorlukla sakinleştirilen taraftar saha dışına alındı ve feci bir olayın kıyısından dönüldü.

ALEX DE SOUZA ŞOKA GİRDİ

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Kulübede maçı takip eden Alex de Souza o anları hayretler içinde izledi. Büyük bir korku yaşayan Brezilyalı teknik adam, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Brezilya Alex de Souza
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