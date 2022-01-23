Alex de Souza'ya hayatının şoku! Taraftar bıçakla sahaya daldı

Son dakika: Teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza hayatının şokunu yaşadı. Karşılaştıkları Palmeiras ile maçta sahaya elinde bıçakla bir taraftar girdi. Futbolcuların da ne olduğunu anlamadığı olayda skandalın eşiğinden dönüldü.

HEMEN ARAYA GİRDİLER

Elindeki bıçakla sahaya giren taraftar, Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ın üzerine doğru koştu. Freitas'a bıçak darbeleri sallayan gözü dönmüş taraftara futbolcular ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Zorlukla sakinleştirilen taraftar saha dışına alındı ve feci bir olayın kıyısından dönüldü.

ALEX DE SOUZA ŞOKA GİRDİ

Kulübede maçı takip eden Alex de Souza o anları hayretler içinde izledi. Büyük bir korku yaşayan Brezilyalı teknik adam, şaşkınlığını gizleyemedi.

