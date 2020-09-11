SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Alex Greenwood'dan olay açıklama: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum

Alex Greenwood'dan olay açıklama: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum

FUTBOL HABERLERİ  | 11.09.2020 19:36 | Son Güncelleme

Daha önce Everton'da oynayıp Merseyside ekibinin ezeli rakibi Liverpool'a transfer olan Alex Greenwood, bu sefer Manchester City'ye transfer oldu ve daha önce oynadığı Manchester United'ın taraftarlarından tepki topladı. Greenwood, 'hain' tepkilerine karşılık "Aptal değilim. Bu, bir oyuncu olarak benim isteğimle alakalı" sözlerini kullandı.

Alex Greenwood'dan olay açıklama: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon ile şampiyonluk yaşayan İngiliz futbolcu Alex Greendwood, yine değiştirdiği takımla gündeme geldi. Daha önce Everton'da oynayıp Merseyside ekibinin ezeli rakibi Liverpool'a geçen 27 yaşındaki futbolcu, bu sefer Manchester City'ye transfer oldu. Greenwood, daha önce Manchester şehrinin diğer takımı Manchester United'da oynadığı için sosyal medyada taraftarlardan tepki topladı. Greenwood hakkında 'hain' eleştirileri yapılırken deneyimli futbolcu da konu hakkında açıklama yaptı.

surekli-ezeli-rakiplere-transfer-olan-alex-13591784_9021_m

İngiliz oyuncu, hedefleri için hiçbir şeyin önünde duramayacağını belirtip "Büyük ihtimalle birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattım fakat bu bir oyuncu olarak benim isteğim ve hırsımla alakalı. Ulaşmak istediğim bir şeyi elde etmek için hiçbir şey önümde duramaz. İşte City'ye gelmemin asıl nedeni bu" dedi.

"APTAL DEĞİLİM"

The Sun'a konuşan futbolcu, hain benzetmeleri karşısında aptal olmadığını ve her şeyin farkında olduğunu söyleyerek "Aptal değilim. İnsanların neden sinirli ve kırgın olduğunu, anlıyorum. Görüşlerini belirtmek için hakları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Süper Kupa finali yurtdışında oynanacakSüper Kupa finali yurtdışında oynanacak
F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Süper Lig'in yıldızı trafik kazası geçirdi
Süper Lig'in yıldızı trafik kazası geçirdi
Erol Bulut'tan sürpriz 11!
Erol Bulut'tan sürpriz 11!
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Erzurumspor'da yeni transfer
Erzurumspor'da yeni transfer
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alex Greenwood'dan olay açıklama: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum
Güzel futbolcu patladı! ''Aptal değilim''
Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı
Özdemir'den yeni sezon mesajı
Lille, Türkiye'den 4 genç ismin daha peşinde
Lille, 4 genç ismin daha peşinde
Başakşehir-Trabzonspor maçı Doha'da oynanacak
Süper Kupa finali yurtdışında oynanacak
MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı
MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı
Eşinin bikiniyle görüntülenmesini engelleyemedi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.