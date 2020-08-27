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Alex Marquez drone ile yarıştı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

MotoGP takımlarından Repsol Honda pilotu, Red Bull sporcusu Alex Marquez , Avusturya GP’si öncesi drone ile yarıştı. Keyifli anlara sahne olan yarışta son Moto2 şampiyonu İspanyol pilot drone ile yarıştı ve geçit vermedi.

Alex Marquez drone ile yarıştı

MotoGP takviminin beşinci durak noktası olan Avusturya GP yarışı öncesinde Red Bull Ring enteresan bir yarışa ev sahipliği yaptı. MotoGP takımlarından Repsol Honda pilotu Alex Marquez, drone ile yarıştı. Nefes kesen görüntüler ortaya çıkaran yarışı son Moto2 şampiyonu Marquez kazandı.

(İHA)

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