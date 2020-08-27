MotoGP takviminin beşinci durak noktası olan Avusturya GP yarışı öncesinde Red Bull Ring enteresan bir yarışa ev sahipliği yaptı. MotoGP takımlarından Repsol Honda pilotu Alex Marquez, drone ile yarıştı. Nefes kesen görüntüler ortaya çıkaran yarışı son Moto2 şampiyonu Marquez kazandı.
(İHA)
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