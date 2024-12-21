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Alex Oxlade-Chamberlain'den olay yaratacak Beşiktaş itirafı! "Sorunlar sadece futbol bazlı değil!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.12.2024 22:24
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah - beyazlı futbolculardan Alex Oxlade-Chamberlain ve Felix Udokhai açıklamalarda bulundu.

Alex Oxlade-Chamberlain'den olay yaratacak Beşiktaş itirafı! "Sorunlar sadece futbol bazlı değil!"

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alanyaspor ile Nuno Lima'nın ve Rafa Silva'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası siyah - beyazlı futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;

CHAMBERLAIN: "SORUNLAR SADECE FUTBOL BAZINDA DEĞİL"

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Takımdan çok fazla sorun olduğunu vurgulayan Alex Oxlade-Chamberlain, "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım." şeklinde konuştu.

UDOKHAI: "GERİ DÖNMEK ÖNEMLİYDİ"

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Sakatlığını atlatmasıyla ilgili konuşan Felix Udokhai ise, "Malmö maçında sakatlandım ama şu anda iyiyim. Benim için geri dönmek çok önemliydi. İkinci yarıda da yüzde yüzümle geri dönmüş olacağım." sözlerini sarf etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 1
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor alex oxlade-chamberlain beşiktaş
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