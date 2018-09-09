Alex Semih Şentürk'ün futbolu bıraktığını açıkladı

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde yedek kulübesinden oyuna dahil olup attığı kritik gollerle 'nöbetçi golcü' unvanını alan Semih Şentürk futbolu bıraktı.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, 35 yaşındaki golcü futbolcunun aktif futbol kariyerini sona erdirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte Alex de Souza'nın sosyal medya paylaşımı:
"Semih ile 2004 senesinde tanıştık. Atak elemanlarımız PVH ve Nobre'ydi. 2004 devre arasında Nicolas Anelka aramıza katıldı, Pierre sakatlandı. Semih de orada aramızdaydı.
Semih'in antrenmanlardaki alan kovalayalıp hareketlenmeleri ve son toplardaki becerisi çok ama çok dikkatimi çekiyordu. Daha sonraları Kezman, Deivid, Guiza, Niang, Sow ve niceleri geldi. Ama Semih çalışmaya devam ediyordu. Ne zaman saha içinde görev gelse ondan bekleneni her zaman yapıyordu. Hiç unutmuyorum Zico geldiğinde bana iki şey söyledi .1-) Alex yeni kaptan sensin 2-) Türk oyuncuları tanımamda bana yardımcı ol çünkü Türkleri iyi tanımam lazım. Zico'dan Semih'i dikkatle izlemesini, buna fazlasıyla değer olduğunu söylemiştim. Ve Zico bunu uyguladı.
"Semih, seni çok seviyorum kardeş"
Özellikle Brezilyalı oyuncular Semih ile oynamaktan büyük keyif alıyorlardı. Çok ama çok iyiydi. Ben Semih ile birlikte oynamaya bayılıyordum. İlk günümden son günüme kadar benim yanımda oldu, benim Türk gibi olmama yardımcı olanlardan oldu. Bana hep yardımcı oldu. Bugün onunla telefonda konuşurken çok duygulandım. Futbolu bıraktığının haberini bana verdi ve o anda beraber yaşadığımız bir çok duygu, beraber yarattığımız bir çok atak gözümün önünde canlandı. Semih, seni çok seviyorum kardeş. Sana artık saha dışı hayatında dünyalar dolusu şans diliyorum."
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