Alex Telles 45 milyon euroya Chelsea'ye gidiyor!

Gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Chelsea transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea'nin transfer listesindeki futbolculardan biri de Porto'da forma giyen 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Alex Telles. 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı sol bek, 6,5 milyon euro'ya Porto'ya transfer olmuştu.

İngiliz basınındaki haberlere göre; Chelsea'nin Alex Telles için Porto'ya ödemeye hazırlandığı bonservis ücreti 45 milyon euro.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın da kasasına para girecek.

Alex Telles'in Porto'ya transfer olduğu 12 Temmuz 2016 tarihinde sarı kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel futbolcularımızdan Alex Telles'in transferi konusunda FC Porto (Porto) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Porto kulübü Şirketimize 6.500.000 Euro net bonservis bedeli ödeyecektir. Oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Porto Kulübü Şirketimize satış karının 10%'unu ödeyecektir."

Bu transferin 45 milyon euro'ya gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın kasasına, kar payı olan 38,5 milyon euro'nun 3,8 milyon euro'su girecek.

(CNN Türk)

