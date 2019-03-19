Alex Telles: Brezilya Milli Takımı benim çocukluk hayalimdi

MYNET.COM | Porto forması giyen ve kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na seçilen Alex Telles, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Brezilya kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Telles, "Brezilya benim her zaman hayalim oldu. Uzun süredir milli takım için çabalıyorum ve davet almak, beklediğim bir şeydi. Kariyerime başladığımdan beri ana hedefim Brezilya Milli Takımı'na seçilmekti" dedi.

ALEX TELLES'İN PORTO'DAKİ EN ÖZEL PERFORMANSLARI

İtalyan pasaportu da bulunan ve İtalya Milli Takımı'nda da oynama şansı bulunan Telles, bu konuyla ilgili sorulan soruya "İtalyan yetkililerden milli takım için telefon beklemediğimi söylersem, yalan söylemiş olurum. Aramalarını bekledim ancak o telefon gelmedi ancak gerçek hedefim, Brezilya Milli Takımı'nda oynamaktı" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles, Porto formasıyla bu sezon 43 maçta 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.





