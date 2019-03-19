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Alex Telles: Brezilya Milli Takımı benim çocukluk hayalimdi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:24 | Son Güncelleme

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Porto forması giyen ve sakatlanan Filipe Luis'in yerine Brezilya Milli Takımı'na çağrılan Alex Telles basına açıklamalarda bulundu.

Alex Telles: Brezilya Milli Takımı benim çocukluk hayalimdi

MYNET.COM | Porto forması giyen ve kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na seçilen Alex Telles, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Brezilya kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Telles, "Brezilya benim her zaman hayalim oldu. Uzun süredir milli takım için çabalıyorum ve davet almak, beklediğim bir şeydi. Kariyerime başladığımdan beri ana hedefim Brezilya Milli Takımı'na seçilmekti" dedi.

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İtalyan pasaportu da bulunan ve İtalya Milli Takımı'nda da oynama şansı bulunan Telles, bu konuyla ilgili sorulan soruya "İtalyan yetkililerden milli takım için telefon beklemediğimi söylersem, yalan söylemiş olurum. Aramalarını bekledim ancak o telefon gelmedi ancak gerçek hedefim, Brezilya Milli Takımı'nda oynamaktı" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles, Porto formasıyla bu sezon 43 maçta 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

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Alex Telles brezilya milli takımı

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