Alex Telles Drogba ile ilgili anısını anlattı! "Soyunma odasını esir aldı"

Manchester United forması giyen Alex Telles, 2014'te Galatasaray'da forma giyerken Didier Drogba ile ilgili bir anısını ESPN'e anlattı.

İşte Alex Telles'in sözleri:

"Tam Didier Drogba'lık bir olaydı. Onunla yaşadığım unutulmaz bir anı var. Genelde her şeyi kazanan harika oyuncular görürsünüz ama o kadar hırslı olmadıklarını fark edersiniz. Drogba öyle biri değildi."

"1-0 GERİYE DÜŞTÜK"

"Galatasaray'daki ilk maçlarımdan biriydi. İlk yarı sona erdi ve 1-0 gerideydik. Benim için durum; tamam, 1-0 gerideyiz, kaybediyoruz ama ikinci yarı var, geri dönüp kazanalım, çünkü biz Galatasaray'ız gibiydi. Ancak, Drogba için öyle değildi."

"YERDE PATLAYAN BİR ŞİŞE"

"Soyunma odasına gittim. Öfkeli bir ses vardı. Yerde patlayan bir şişe. İçeriye baktığımda Drogba'nın tüm soyunma odasını öfkesiyle esir aldığını gördüm."

"TAHAMMÜL EDEMEM"

"Ben henüz 21 yaşında bir gencim. Drogba "Daha iyi oynamalıyız, kazanmalıyız. böyle oynayan bir takıma tahammül edemem. Ya oraya geri dönüp kazanırız ya da bir daha buna katlanamam." ifadelerini kullandı."

TÜRKİYE'DE ÇİFTE KUPA

Tüm zamanların en büyük Afrikalı sporcularından biri olan Didier Drogba, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Ligi kazandıktan sonra Türkiye'de Galatasaray forması giymişti. Drogba, Türkiye'de de Türkiye Süper Ligi'ni ve Türkiye Kupası'nı kazandı.



