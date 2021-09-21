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Galatasaray'a devre arası dünya yıldızı

21.09.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Burak Elmas'ın gelmesi ile takımda gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray lige iyi bir başlangıç yapamadı. Takımdaki tecrübe eksikliğini gidermek isteyen sarı kırmızılılar devre arası sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a devre arası dünya yıldızı

Yeni sezon öncesi gençleşme operasyonuna giden ancak lige iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Cimbom'un gündemine gelen ilk isimse yine Paulinho oldu. Geçtiğimiz günlerde Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Paulinho'nun ocak ayında Galatasaray'a gelmesi bekleniyor.

BAŞKAN ELMAS DEVRE ARASINI İŞARET ETTİ

Sezon başı transfer döneminde birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Başkan Burak Elmas geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada devre arasını işaret ederek transfer yapacaklarını dile getirmişti. Galatasaray'ın hedefindeki ilk ismin Paulinho olduğu iddia edildi.

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HEDEF YENİDEN PAULINHO

Al Ahli ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden Paulinho, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Fichajes'te yer alan habere göre Avrupa ve Süper Lig'de başarı yakalamak isteyen Galatasaray'ın Paulinho'ya teklif götüreceği iddia edildi. Paulinho ile Corinthians ve Los Angeles Galaxy de ilgileniyor.

"KONSANTRE OLMAKTA ZORLANIYOR"

Al Ahli, Paulinho'nun sözleşmesinin feshedildiği açıklamada oyuncunun teknik ve zihinsel olarak sahaya konsantre olmakta zorlandığı bir süreç yaşadığını ve bu durumu kulüp yönetimiyle paylaştığını belirtirken sürecin sonunda iki tarafın iyi niyet çerçevesinde kontratı feshetme yoluna gittiğini belirtmişti.

FENERBAHÇE DE TALİP OLMUŞTU

Kariyerinde Barcelona, Tottenham gibi takımlarda forma giyen Paulinho'yu yeni sezon öncesinde Fenerbahçe de istemişti.

Al Ahli ile 4 maça çıkıp 2 gol atan Paulinho'nun güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro.


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