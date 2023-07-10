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Alexander Djiku kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Alexander Djiku hangi takımlarda oynadı?

10.07.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alexander Djiku transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye ilişkin basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Sarı lacivertli kulüp, 4 senedir Strasbourg'da oynayan Ganalı stoperle el sıkıştı. Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Ganalı savunmacıyı sağlık kontrolünden geçirdiği öğrenildi. Peki, Alexander Djiku kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alexander Djiku hangi takımlarda oynadı?

Alexander Djiku ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Fenerbahçe'nin Alexander Djiku transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. İşte Alexander Djiku'nun oynadığı takımlar ve futbol kariyerine ilişkin merak edilenler...

ALEXANDER DJİKU KİMDİR?

Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994 tarihide Montpellier, Fransa’da doğdu. Strasbourg takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı Ganalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Bastia B kulübünde başladı.

ALEXANDER DJİKU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

Alexander Djiku'nun altyapı kariyeri:

Bastia

Alexander Djiku'nun profesyonel futbol kariyeri:

2012-2016 Bastia B
2014-2017 Bastia
2017-2019 Caen
2019– Strasbourg

Alexander Djiku'nun milli takım kariyeri:

2020 - Gana

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