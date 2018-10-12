Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev tutuklandı!

Zenit'in golcüsü Alexander Kokorin ile Krasnodar forması giyen Pavel Mamaev, Rusya'da bakanlık çalışanıyla tartıştı. Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak ile tartışan iki futbolcu, devamında Pak'a saldırdı.
Saldırının ardından iki futbolcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kokorin ve Mamaev 8 aralık tarihine kadar tutuklu kalacak.
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