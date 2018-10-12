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Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev tutuklandı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.10.2018 10:46 | Son Güncelleme

Rusya'nın ünlü futbolcularından Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev, bakanlık çalışanına saldırıdan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev tutuklandı!

Zenit'in golcüsü Alexander Kokorin ile Krasnodar forması giyen Pavel Mamaev, Rusya'da bakanlık çalışanıyla tartıştı. Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak ile tartışan iki futbolcu, devamında Pak'a saldırdı.

Saldırının ardından iki futbolcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kokorin ve Mamaev 8 aralık tarihine kadar tutuklu kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
zenit krasnodar Alexander Kokorin Pavel Mamaev

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