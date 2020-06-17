SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Alexander Sörloth 105 gün sonra fileleri havalandırdı

Alexander Sörloth 105 gün sonra fileleri havalandırdı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 17.06.2020 14:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, gol sessizliğini Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında attığı gollerle 105 gün sonra bozdu. Koronavirüs nedeniyle sahalardan uzak kalınan günler öncesinde son golünü yine Fenerbahçe'ye karşı 3 Mart'ta atan yıldız golcü, 105 gün sonra yine sarı-lacivertli ekibe karşı gol sevinci yaşadı.

Alexander Sörloth 105 gün sonra fileleri havalandırdı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'da golcü oyuncu Alexander Sörloth gol yollarındaki sessizliğini attığı iki golle bozdu. Yıldız oyuncu en son golünü 3 Mart 2020'de Trabzon'da Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının ilk ayağında kaydetmişti. Söz konusu karşılaşmanın ardından Süper Lig'de fileleri havalandıramayan yıldız oyuncu, korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesiyle birlikte uzun bir bekleyiş yaşadı. Ligin başlamasıyla birlikte Göztepe maçında gol arayan ancak skor üretemeyen Sörloth, Fenerbahçe'ye karşı 3 Mart'ta attığı golden tam 105 gün sonra yine sarı-lacivertli ekibe karşı fileleri havalandırmayı başardı.

SÜPER LİG'DE 5 HAFTADIR GOL ATAMIYOR

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Süper Lig'in son 5. haftalık bölümünde gol kaydedemedi. En son gollerini 22 Şubat 2020'de deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında atan oyuncu, söz konusu maçın ardından forma giydiği, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir FK ve Göztepe maçlarında rakip fileleri boş geçmişti.

41 MAÇTA 21 GOL ATTI

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımında kiraladığı Alexander Sörloth, bu sezon bordo-mavili takımla birlikte 41 maçta forma giydi. Süper Lig'de 27 maçta oynayan oyuncu 19 gol atarak gol krallığı sıralamasında ilk sırada yer aldı. Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giyerek 6 gole imza attı. Avrupa Kupası maçlarından 8 kez sahaya çıkan Norveçli, 2 gol kaydetti. Golcü oyuncu 8 de asist yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor...Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

F.Bahçe ile gizli görüşme ortaya çıktı!

F.Bahçe ile gizli görüşme ortaya çıktı!

Maç sonu sahada gerginlik yaşandı!

Maç sonu sahada gerginlik yaşandı!

Derbide penaltı tartışması!

Derbide penaltı tartışması!

Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılıyordu

Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılıyordu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor...

Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alexander Sörloth 105 gün sonra fileleri havalandırdı

105 gün sonra fileleri havalandırdı

Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında penaltı tartışması

Derbide penaltı tartışması!

Canlı izle FB - TS maçı şifresiz izle | Canlı yayın | Hangi kanalda maçı izle

Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İşte F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi

Tamer Tuna: En olumsuz şeydi gol yemek

'En olumsuz şeydi gol yemek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.