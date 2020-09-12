Alexander Sörloth, Eddie Newton'u yıktı

Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan bordo-mavililerde Teknik direktör Eddie Newton'un en büyük kozu Alexander Sörloth olacaktı.

Ancak bu oyuncunun izinsiz olarak şehre dönmemesi krize yol açtı. Transferi gündemde olan ve Trabzon'a izinsiz olarak dönmeyen oyuncu için bordo-mavili kulüp yasal işlemleri başlatırken, Teknik Direktör Eddie Newton ise Norveçli oyuncu konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Norveçli oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynanan iki maçta da forma giyerken, söz konusu maçlarda siyah-beyazlıların kalesini boş geçmedi. Trabzon’da oynanan ve bordo-mavililerin 4-1 kazandığı karşılaşmada 1 gol atan oyuncu, İstanbul’da 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada da 2 golü atan isim olmuştu.

KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Trabzonspor'da, Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi Trondsen, Pereira ve Marlon sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncuların maçta forma giymesi beklenmiyor. Takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı da riske edilmeyecek. Trabzonspor'un Beşiktaş karşısına Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.