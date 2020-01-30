Alexander Sörloth Fenerbahçe’yi bekliyor

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth, zorlu müsabakayı sabırsızlıkla bekliyor.

Süper Lig'e geldiği ilk sezonda oynadığı 18 maçta 15 gol atarak gol krallığı yarışını önde götüren Norveçli futbolcu, üç büyüklerinden Beşiktaş ve Galatasaray karşı bordo-mavililerin sahasında oynadığı maçlarda rakip kaleleri boş geçmemişti. Sörloth, Fenerbahçe kalesine de atacağı gol ya da gollerle bir sezonda üç büyüklere karşı gol atma başarısı göstermek istiyor.

KARİYERİNİN EN GOLLÜ DÖNEMİ

Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de 15 gole ulaşan Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 18 gole imza attı.

SÖRLOTH ATIYOR, TRABZONSPOR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde Alexander Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. 12 maçta 15 gol kaydeden Norveçli, 4 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28'ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerin başında geliyor.