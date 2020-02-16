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Alexander Sörloth o rekora gözünü dikti!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.02.2020 19:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth, Demir Grup Sivasspor'u da boş geçmedi ve bordo mavili formayla son 24 yılın en başarılı yabancı futbolcusu oldu.

Alexander Sörloth o rekora gözünü dikti!

Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'a karşı da golünü Alexander Sörloth, Oscar Cardozo'nun istatistiklerini yakaladı ve gözünü Şota Arveladze'nin rekoruna dikti.

'Kuzeyin Kralı', Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 17 gole ulaştı ve Oscar Cardozo'nun 2014/15 sezonundaki sayısına ulaştı. Trabzonspor formasıyla en çok gol atan oyuncus ise 1995/96 sezonunu 25 golle geçiren Şota Arveladze...

BÖYLE DEVAM EDERSE REKORU KIRACAK

Maç başına 0.9 gol ortalamasıyla oynayan Sörloth, Trabzonspor'un kalan 13 maçında gol ortalamasını devam ettirirse Şota'yı da geride bırakacak.

Sörloth, bu performansını sürdürürse Süper Lig'i 29 golle noktalayacak.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONU

Sörloth, henüz 13 maç kala kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 17 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Bu sezon tüm resmi maçlarda ise bordo-mavili takımda 20 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı.

SON 10 HAFTADA 11 GOL ATTI

Sörloth, ligde son 10 haftada rakip filelere 11 gol gönderdi. Norveçli yıldız, rakipleri tarafından durdurulamadı ve Trabzonspor'u zirveye taşıdı.

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