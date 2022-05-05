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Alexander Sörloth, rotasını Türkiye'ye çevirdi! Beşiktaş ikna etti...

05.05.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferi için Torino'yu, istedikleri bedel olan 6 milyon Euro'ya ikna ederse genç sol bekten gelen paranın büyük bölümünü Alexander Sörloth transferini finanse etmek için kullanacak.

Alexander Sörloth, rotasını Türkiye'ye çevirdi! Beşiktaş ikna etti...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturma konusunda yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Valerien Ismael'le birlikte çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın transferdeki 1 numaralı hedefi Alexander Sörloth.

26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için menajeri Morten Wivestad'la görüşmelerine devam eden Kazancı, Norveçli golcüyü kariyerine Türkiye'de devam etmeye ikna etmişti. Başarılı yönetici, Sörloth transferine bu ay içerisinde Gedson Fernandes formülüyle nokta koymayı planlıyor. Fernandes'i de Benfica'dan 6 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 payla ikna eden Kazancı, Sörloth için de Leipzig'le bu şartlarla anlaşmayı hedefliyor.

SOCIEDAD'IN SÜRESİ DOLDU

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Sezon başında Alexander Sörloth'u 2 milyon Euro ödeyerek kiralayan Real Sociedad, yıldız ismin La Liga'da sergilediği performansın beklentilerin altında kalmasının ardından belirlenen süre içinde 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın Sörloth konusunda eli daha da güçlendi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de büyük bir kulüpten teklif almayan Sörloth'un, Leipzig'in de kendisini kadroda tutmak istememesi sonrasında rotasını Türkiye'ye çevirmesi oldukça yüksek ihtimal.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY DA ALACAK

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Beşiktaş Yönetimi, Sörloth konusunda oldukça iyimser bir hava içerisinde. Bu transfer için Sörloth'la beraber Leipzig'i de ikna edebileceğini düşünen idareciler, kaynak arayışını da tamamladı! Siyah-Beyazlılar, Rıdvan Yılmaz için yoğun girişimlerde bulunan İtalya Serie A ekibi Torino'yu, istedikleri bedel olan 6 milyon Euro'ya ikna ederse genç sol bekten gelen paranın büyük bölümünü Sörloth transferini finanse etmek için kullanacak. Çizme ekibiyle Rıdvan için bu hafta yine görüşecek olan idareciler, garanti ücret artı sonraki satıştan pay maddelerinde el sıkışılması halinde sezon sonu Rıdvan'ı İtalya'ya gönderecek.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Alexander Sörloth
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