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  4. Alexander Sörloth, Trabzon'da rekor kırdı

Alexander Sörloth, Trabzon'da rekor kırdı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bir sezondaki gol rekoruna 18. haftada ulaştı.

Alexander Sörloth, Trabzon'da rekor kırdı

Trabzonspor'un Crystal Palace'dan kiraladığı golcü oyuncu Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi gol performansını 18. haftadan yakaladı.

Bordo-mavililerde Kasımpaşa'ya karşı hat-trick yapan ve bu sezon 28 maçta 18 gole ulaşan Norveçli oyuncu, kariyer rekorunu kırdı.

Daha önce 2016-2017 sezonunda Danimarka'nın Midtjylland takımında 15 gol atan Sörloth, Kasımpaşa'ya attığı gollerle yeni rekorunu elde etmiş oldu.

Trabzonspor'un 2021'e kadar kiraladığı Sörloth için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
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