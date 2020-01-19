Alexander Sörloth, Trabzon'da rekor kırdı

Trabzonspor'un Crystal Palace'dan kiraladığı golcü oyuncu Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi gol performansını 18. haftadan yakaladı.

Bordo-mavililerde Kasımpaşa'ya karşı hat-trick yapan ve bu sezon 28 maçta 18 gole ulaşan Norveçli oyuncu, kariyer rekorunu kırdı.

Daha önce 2016-2017 sezonunda Danimarka'nın Midtjylland takımında 15 gol atan Sörloth, Kasımpaşa'ya attığı gollerle yeni rekorunu elde etmiş oldu.

Trabzonspor'un 2021'e kadar kiraladığı Sörloth için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

