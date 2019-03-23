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Alexandra Stan'dan Fenerbahçe'ye tam destek

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 23.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

Alexandra Stan, Fenerbahçe formasını giydi ve taraftara mesaj gönderdi. Seksi şarkıcı çektiği videoda "Fenerbahçe için kampanyaya destek ol" ifadesini kullandı.

Alexandra Stan'dan Fenerbahçe'ye tam destek

Alexandra Stan, Fenerbahçe formasını giydi ve taraftara mesaj gönderdi.

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Stan, çektiği videoda "Fenerbahçe için kampanyaya destek ol" dedi.

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Alexandra Stan'ın bu çağrısı sosyal medyada coşku yarattı.

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Daha önce de konser için Çanakkale'ye gelen Alexandra Stan, otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ve bu gelişinde de ülkeye hayran kaldığını söylemişti.

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Çanakkale'yi de çok beğendiğini belirten Stan, "Boğazda gemiyle bir tur atma imkanım oldu. Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yapısı beni çok etkiledi.

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Zaten Romanya ve Türkiye'nin birçok benzer yanı var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum. Türk insanı çok sıcak kanlı. Beni burada çok yakın karşıladılar...

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Yöresel meyveler çok hoşuma gitti. Buranın meşhur üzümünün tadına baktım ve çok beğendim. Çanakkale'ye tekrar gelmeyi çok isterim" diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alexandra Stan Fenerbahçe

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